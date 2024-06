Mehrere Vorfälle in der Region Seltsame Polizeikontrolle: Beifahrer per Haftbefehl gesucht

Kontrollen des Güterverkehrs durch die Polizei sind nichts Seltenes. Was allerdings selten vorkommt ist, dass einer der Insassen des Wagens per Haftbefehl gesucht wird. Laut der Polizei war das am Dienstag, 4. Juni, auf der A1 bei Salmtal der Fall. Zum einen stellten die Behörden fest, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein hatte. Der Beifahrer wurde allerdings per Haftbefehl gesucht und am Mittwoch, 5. Juni, dem Haftrichter vorgeführt.