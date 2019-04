später lesen Kontrolle Polizei kontrolliert LKW: Fünf Verstöße Teilen

Twittern

Teilen



Beamte der Polizeiinspektion Wittlich führten am Donnerstag eine Schwerlastkontrolle durch. In der Bernkasteler Straße in Wittlich-Wengerohr besteht ein Durchfahrtsverbot für LKW über 3,5 Tonnen.