Auf der Suche nach Drogen : Großkontrolle im Eifeler Grenzgebiet

Bitburg Vor allem die Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität hat bei einer Großkontrolle im Grenzbereich der Eifel zu Luxemburg im Fokus der Polizei gestanden.

Am Donnerstag, 4. Juli, kontrollierte ein Großaufgebot der Polizeiinspektion Bitburg in verschiedenen Orten an immer wechselnden Stellen rund 300 Menschen und mehr als 200 Fahrzeuge. Dabei stellten die Polizisten nur wenige Verstöße fest.