Verkehrssicherheit : Polizei Wittlich kontrolliert 50 Motorräder

Oberscheidweiler Polizei stellt bei Kontrolle in oberscheidweiler Mängel an Zweirädern fest.

Beamte der Polizeidirektion Wittlich haben an Pfingsmontag eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt des motorisierten Zweiradverkehrs vorgenommen. In Oberscheidweiler wurden, bei teilweise sehr regnerischen und windigen Wetters, insgesamt 50 Motorräder und fünf Quads kontrolliert. Zwei Motorradfahrer wurden wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angehalten – diese fielen jedoch jeweils moderat aus, sodass sie noch vor Ort verwarnt wurden. Insgesamt kam es zu drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen (fehlende vordere Kennzeichen an Quad und Erlöschen der Betriebserlaubnis infolge technischer Veränderung) und sechs sonstigen Verwarnungen. Weiter wurden neun Mängelberichte wegen leichter Mängel an den mitgeführten Fahrzeugen ausgestellt.