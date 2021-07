Diebstahl : Polizei Zell klärt Auto-Diebstahl aus Hessen auf

Foto: dpa/Carsten Rehder

Zell (red) Am Montagabend um 19.10 Uhr kontrollierte die Zeller Polizei in der Schloßstraße in Zell einen Transporter mit spanischen Kennzeichen. Dieser war zuvor als Sperrmüllsammler in der Innenstadt aufgefallen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der VW-Transporter vor gut einer Woche in Hildesheim/Niedersachsen gestohlen worden war. Der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige und Fahrer des Transporters wollte sich zunächst zu Fuß der Kontrolle entziehen, konnte jedoch von den Polizeibeamten gestellt werden. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem Fahrer bereits vor sechs Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Zur Verschleierung des Auto-Diebstahls versah er den Transporter mit vermutlich in Spanien entwendeten Kennzeichen. Gegen den 50-jährigen Autodieb aus Hessen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt und wird nach Abschluss der Ermittlungen dem Eigentümer übergeben.