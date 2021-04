Polizei : Polizei kontrolliert Tuningszene in Bitburg: Ein Wagen sofort stillgelegt

Die Polizei im Einsatz. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bitburg Bei einer Kontrolle der Autotuningszene am Wochenende in Bitburg hat die Polizei zahlreiche zahlreiche Verstöße festgestellt. In sechs Fällen war die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen. Die Polizei untersagte den Fahrern die Weiterfahrt leitete Bußgeldverfahren ein.

In einem Fall stellten die Beamten ein manipuliertes Fahrwerk fest, stuften das Fahrzeug als absolut verkehrsunsicher ein und legten es noch vor Ort still. Auch dieser Fahrer muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Alle Fahrzeughalter müssen ihre Boliden nun zurückbauen und anschließend beim TüV vorführen, um wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.