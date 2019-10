Polizeikontrollen : Frau ohne Führerschein, Männer mit Drogen und Alkohol

Bitburg Bei ihren Verkehrskontrollen hat die Polizeiinspektion Bitburg am Wochenende einige Verstöße festgestellt.

Am Freitagabend kontrollierten die Beamten in Neuerburg eine 41 Jahre alte Autofahrerin – und stellten fest, dass diese bereits seit 2013 keinen gültigen Führerschein mehr hat.

Im Laufe des Samstags fielen bei Verkehrskontrollen in Bitburg, Echternacherbrück und Mettendorf dann jeweils drei junge Männer auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Die Polizei veranlasste in allen Fällen Blutprobenentnahmen. Bei zwei Fällen fanden die Beamten auch geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

Am Sonntag kam es zu ähnlichen Vorfällen: In Bitburg und Niehl hielt die Polizei zwei junge Fahrer an, die ebenfalls offenbar Drogen genommen hatten. In Bauler, Körperich und Spangdahlem erwischten die Beamten bei ihren Verkehrskontrollen drei weitere Fahrer, die offenbar zu viel Alkohol getrunken hatten. Auch in diesen Fällen veranlasste die Polizei Blutprobenentnahmen und leitete Ermittlungsverfahren ein.