Verkehrskontrolle in Gerolstein : Ohne Führerschein, ohne Gurt, mit Handy

Verkehrskontrolle in Gerolstein

Mit vielen Einsatzkräften hat die Polizei am Mittwoch in Gerolstein den Straßenverkehr kontrolliert.

Zwei Autofahrer telefonierten während der Fahrt, einer fuhr trotz Rot über die Ampel und 12 Menschen, die hinterm Steuer saßen, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben: Das ist die Bilanz der Polizeikontrollen am Mittwoch, 24. März, in der Stadt Gerolstein. Außerdem sei um 10.40 Uhr in der Brunnenstraße ein 34 Jahre alte Fahrer eines Transporters gestoppt worden, teilt die Polizei mit. Weil der Mann keinen Führerschein besitzt, musste er nicht nur die Fahrt beenden, sondern auch mit einem Strafverfahren rechnen.