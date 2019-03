Am Montag, 1. April, wird in Daun, auf der A 64 bei Trier und auf L 145 bei Kenn geblitzt. Am Dienstag, 2. April, wird kontrolliert auf der B 53 bei Trarbach, auf der B 50 (neu) bei Platten, auf der B 257 bei Wolfsfeld und auf der B 49 bei Langsur. Am Mittwoch, 3. April, steht die Polizei auf der B 419 bei Wellen, auf der A 60 bei Winterspelt, auf der A 64 bei Trier und auf der B 51 bei Oberstedem. Am Donnerstag, 4. April, wird geblitzt auf der L 150/L 148 nahe Büdlich, auf der A 64 bei Langsur und auf der B 53 bei Bernkastel-Kues. Am Freitag, 5. April, steht die Polizei auf der B 53 bei Kröv, auf der A 64 Höhe Trier, in Daun und auf der A 64 bei Langsur. Am Sonntag, 7. April, wird dann noch auf der A 60 in der Gemarkung Winterspelt das Tempo kontrolliert.