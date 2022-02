Brand : Hoher Sachschaden nach Brand einer Lagerhalle in Reinsfeld

Foto: Polizeidirektion Trier

Reinsfeld Bei dem Brand einer Lagerhalle des Buchenhofes in Reinsfeld in der Nacht zu Freitag ist hoher Sachschaden entstanden. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Brand in einer Lagerhalle des Buchenhofes in Reinsfeld (Verbandsgemeinde Hermeskeil) kam es in der Nacht zu Freitag, 18. Februar. Wie die Polizei am Montag mitteilt, brannte die überwiegend aus Holz erbaute Halle dabei komplett ab. Auch die darin abgestellten Fahrzeuge und das gelagerte Gut wurden völlig zerstört.

Es entstand ein Sachschaden von circa 80.000 Euro. Insgesamt waren etwa 70 Kräfte im Einsatz, darunter die Freiwillige Feuerwehren Reinsfeld und Hermeskeil, Führungsunterstützung der Feuerwehr, THW Saarburg, DRK Hochwald, Rettungswache und Polizeiinspektion Hermeskeil.