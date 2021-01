Mehr als 200 Menschen feiern im Wald : Polizei löst Freiluftparty im Euskirchener Wald auf

Euskirchen Lautstarke Musik hatte einen Zeugen aufmerksam gemacht. Er informierte die Polizei. Dann staunten die Beamten nicht schlecht, was im Euskirchener Wald am Sonntagmorgen abging: ein Riesenparty.

(red) Die Polizei hat am Sonntagmorgen im Billiger Wald bei Euskirchen eine Party aufgelöst, an der in der Spitze bis zu 200 Leuten teilgenommen haben sollen. Die Personalien von 35 Teilnehmern wurden festgestellt. Mehrere Kleingruppen waren in das angrenzende Waldgebiet geflüchtet. Als Verantwortlicher der Freiluftparty, bei der eine größere Musikanlage im Einsatz war, gilt ein 23-jährigen Belgier. Wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung sind mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es drohen erhebliche Bußgelder.