Blaulicht : Polizei löst Hochzeitsfeier in Cochem auf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Cochem Durch Zeugen wurde die Polizei Cochem über eine Hochzeitsfeier in einer Event-Location in der Verbandsgemeinde Ulmen informiert. Wie die Polizei mitteilt, trafen die Beamten vor Ort das Brautpaar, 22 Hochzeitsgäste sowie die Vermieterin der Lokalität an.

