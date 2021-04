Blaulicht : Polizei löst illegale Party in der Eifel auf

Prüm Die Polizei hat in der Eifel eine illegale Feier in einer früheren Radarstation des US-Militärs aufgelöst.

Hinweise über soziale Medien hatten die Beamten in der Nacht zu Samstag auf die Spur der Partygesellschaft gebracht, wie die Polizei mitteilte. Geplant war eine größere Feier am Schwarzen Mann, die beim „Tower“ stattfinden soll. In der ehemaligen Air Station bei Prüm trafen die Beamten gegen 1 Uhr nachts auf 20 Menschen, die in dem schallgedämmten Gebäude mit Laser-Show, Nebelmaschine und Alkohol feierten. Gegen die Gäste, die fast alle aus Belgien stammen, wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen erstattet.