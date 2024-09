Freiheitsberaubung und Körperverletzung Mann zerrt Frau ins Auto und verletzt sie – in Völklingen kann das Opfer flüchten

Dramatische Szenen müssen sich abgespielt haben, als ein Mann seine Partnerin ins Auto gezerrt haben soll. Wenig später nutzte sie eine passende Gelegenheit, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Verletzte tauchte mitten in der Nacht auf Sonntag, 1. September, an einer Tankstelle in Völklingen auf, wo ihr wenig später die Polizei zu Hilfe kam.