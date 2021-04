Einbruch : Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Wittlich Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Donnerstag im Hasenmühlenweg in Wittlich erbeuteten unbekannte Täter Bargeld und Schmuck. Die Täter nutzten zwischen 17 und 18 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus, um in das Haus einzudringen und dort nach Wertgegenständen zu suchen.