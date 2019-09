Polizei : Einbruch in Einfamilienhaus in Zerf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Zerf (red) Unbekannte sind laut Polizei am Montagabend, 9. September, in ein Einfamilienhaus in Zerf eingedrungen und haben dort Beute gemacht. Laut den Ermittlungen der Ordnungshüter gelangten die Täter zwischen 17.40 Uhr und 20.35 Uhr in das Innere des Anwesens am Hirschfelderhof.

Sie hätten ein Loch in das Fenster gebohrt und dann den Griff mit Hilfe eines Drahts geöffnet, heißt es. Die Täter haben laut Polizei mehrere Räume durchwühlt und Schmuck sowie ein Elektronikgerät gestohlen.