Polizei : Unfallflucht – Fahrer eines gelben Wagens gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein grauer Opel Astra, der am Montag vor dem Anwesen Jüdemer Straße 12 in Trier am Fahrbahnrand geparkt war, ist von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Wie die Polizei weiter meldet, ist der Wagen zwischen 12.30 und 17.45 Uhr beschädigt worden.

Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte es sich laut Polizei um ein gelbes Fahrzeug handeln. Dies legten die sichergestellten Lackspuren nahe. Gegen den flüchtigen Unfallverursacher wird wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.