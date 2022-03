Polizei : Jugendlicher in Morbach mit Messer bedroht

Morbach Bei einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen ist ein Jugendlicher von einem anderen Jugendlichen mit einem Messer bedroht worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 17.35 Uhr in der Bahnhofsstraße in Morbach in der Nähe eines Dönerladens zudem Vorfall. Wegen einer verbalen Beleidigung habe ein Jugendlicher (ca. 15 Jahre), der von zwei weiblichen Jugendlichen begleitet wurde, ein Messer aus der Tasche genommen und es dem anderen Jungen drohend gezeigt. Zu einem Angriff mit dem Messer sei es aber nicht gekommen. Beide Gruppen entfernten sich dann in unterschiedliche Richtungen. Aktuell liegen der Polizei keine ausreichenden Informationen zu dem männlichen Jugendlichen sowie dessen weiblichen Begleiterinnen vor. Die Polizei bittet die Beteiligten sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei Morbach (06533-93740, pimorbach.wache@polizei.rlp.de) zu melden.