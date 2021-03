Polizei : Polizei nimmt 19-jährigen Störer vorübergehend in Gewahrsam

Trier Der Mann wurde nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung gegeben.

Im Bereich des Parkplatzes bei der Abfahrt der A 64 an der Bundesstraße 51 in Richtung Trier ist es am Donnerstag gegen 15.15 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen, an dem auch zivile Einsatzkräfte beteiligt waren. Hierbei musste nach Angaben der Polizei ein 19-jähriger Mann, der zuvor als Störer polizeilicher Maßnahmen aufgefallen war, zeitweise gewaltsam fixiert werden. Da die Zivilkräfte für Autofahrer nicht sofort als Polizeibeamte erkennbar waren, gingen mehrere Notrufe bei der Führungszentrale des Polizeipräsidiums ein. Der 19-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen, konnte jedoch nach Abklärung des Sachverhaltes in ärztliche Behandlung übergeben und entlassen werde.