Haftbefehl : Polizei nimmt 27-Jährigen in Wittlich fest

Polizei nimmt 27-Jährigen in Wittlich fest

Wittlich Die Polizei hat am Freitagabend mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei in Wittlich einen 27-Jährigen festgenommen.

Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, kam es am Freitagabend, 15. Mai, gegen 18.20 Uhr zu der Festnahme. Der wegen Körperverletzungsdelikten gesuchte Straftäter sei wegen zwei Haftbefehlen festgenommen worden. Die Festnahme sei zufällig im Rahmen der Streifentätigkeit erfolgt. Fünf Unterstützungskräfte der Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei in Wittlich seien an dem Einsatz beteiligt gewesen, erklärt die Polizeiinspektion. Bei den Unterstützungskräften, darauf weist die PI ausdrücklich hin, habe es sich nicht um eine Spezialeinheit wie beispielsweise das SEK gehandelt.