Per Haftbefehl gesucht : Polizei nimmt 42-Jährigen in Konz fest

Symbolbild. Foto: Polizei

Konz/Trier Bei einer Kontrolle haben Beamte der Polizeiwache Konz am Mittwochmittag einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 42-Jährige ist mittlerweile in Abschiebehaft.

Zeugen hatten laut Polizei drei verdächtige Menschen in Konz-Könen gemeldet. Bei der folgenden Fahndung fiel den Beamten ein verdächtiges Auto im Gewerbegebiet auf.

Die Fahnder überprüften die Insassen und stellten fest, dass ein 42-jähriger in Frankreich lebender Mann mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Demnach hat er in Serbien eine mehrjährige Freiheitsstrafe wegen Drogenkriminalität zu verbüßen.