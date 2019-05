Kriminalität : Polizei nimmt Betrügerin in Wellnesshotel fest

Foto: TV/Klaus Kimmling

Mülheim/Wittlich Eine Betrügerin hat die Kriminalpolizei am Montagabend geschnappt. Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen sei es Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gelungen, eine 48-jährige Frau festzunehmen.Wie die Polizei weiter berichtet, hatte sich die Betrügerin für mehrere Tage in einem Hotel in Mülheim an der Mosel eingemietet und neben der Unterbringung auch die angebotenen Wellnessleistungen des Hotels in Anspruch genommen.

Einer Reinigungskraft fiel auf, dass die Frau kaum Gepäck dabei hatte. Außerdem sei sie mehrfachen Aufforderungen zur Zahlung der bis dahin angefallenen Kosten in Höhe von rund 1200 Euro nicht nachgekommen. Das Hotel verständigte die Polizei. Die Beamten trafen die Betrügerin noch im Hotel an und nahmen sie in Gewahrsam.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Frau für zahlreiche Betrügereien im Bereich der Mittelmosel verantwortlich sein dürfte. Auch in diesen Fällen kam es unter anderem zu mehrtägigen Aufenthalten in Hotels ohne Begleichung der angefallenen Kosten. Neben den gewerbsmäßigen Betrügereien werden der Frau noch weitere Straftaten, unter anderem wegen Diebstahl und Unterschlagung von Kraftfahrzeugen, Kennzeichenmissbrauch und Tankbetrug vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.