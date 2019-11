Polizei : Zwei mutmaßliche Handwerks-Betrüger in Taben-Rodt dingfest gemacht

Saarburg Die Polizei Saarburg hat am Montagmorgen zwei Handwerker wegen des Verdachts des Betrugs vorläufig festgenommen. Sie warnt vor Reisenden, die Handwerks-Dienste an der Tür anbieten und vor gefälschte Rechnungen.

Zwei Handwerker sollen laut Polizei am Wochenende vom 9. November in Taben-Rodt mit zwei weiteren Personen Spenglerarbeiten ausgeführt und bei der Rechnung betrogen haben. Ihnen wird vorgeworfen, einen höheren als den mit den Auftraggebern in einer Absprache vereinbarten Betrag in das schriftliche Auftragsformular eingesetzt und anschließend die Zahlung des überhöhten Betrages verlangt zu haben.