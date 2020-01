Kriminalität : Polizei nimmt Ladendiebe fest

Schweich Einen Beutezug durch ein Einkaufszentrum konnten Polizeibeamte verhindern.

Schweich. Die Polizei nahm am Montag, 27. Januar, drei Männer in einem Einkaufscenter in Schweich vorläufig fest. Zuvor wurde ein Mitarbeiter des Marktes auf die Gruppe aufmerksam, da diese sich verdächtig verhielten und verständigte daraufhin die Polizei.