Kriminalität : Kripo nimmt 42-Jährigen in der Eifel fest

Wittlich Fahnder der Wittlicher Kriminalpolizei haben in der Eifel eine 42-jährigen Mann festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl aus Österreich vor.

Wie die Polizei mitteilte, konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Wittlich den 42-jährigen Rumänen, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde, am Donnerstag vergangener Woche nach dreiwöchigen Ermittlungen in einem Ort in der Eifel festnehmen. Dem Mann wird von den österreichischen Justizbehörden die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe zur illegalen Einreise vorgeworfen. Das Oberlandgericht Koblenz erließ gegen den 42-Jährigen einen Auslieferungshaftbefehl. Nach seiner Festnahme und anschließender Haftprüfung wurde er bis zu seiner Auslieferung an die österreichischen Behörden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.