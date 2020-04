Kriminalität : Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Wittlich Ein bestehender Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des Handels mit verschiedenen Betäubungsmitteln wurde am Mittwoch von Beamten der Kriminalinspektion Wittlich vollstreckt. Dabei wurden in der Wohnung eines 31-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land rund 1600 Gramm Amphetamin, mehr als 500 Ecstasy-Tabletten sowie nicht unerhebliche Mengen der Partydroge MDMA und Cannabis gefunden und sichergestellt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, worauf der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.