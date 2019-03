später lesen Blaulicht Polizei nimmt pöbelnden Mann in Gewahrsam FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Die Trierer Polizei hat am Freitag einen Mann in Gewahrsam genommen, der Passanten in der Trierer Fußgängerzone angepöbelt hatte. red