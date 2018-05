Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raub auf Schweicher Lottoshop fest

Zwei weitere Männer waren bereits vor Monaten festgenommen worden, einer ist schon verurteilt. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Polizei auf eine Spur nach Saarbrücken geführt.

Die Polizei Trier hat am Dienstagmorgen einen 36-jährigen Mann festgenommen, der mit seinen Komplizen eine Lottoannahmestelle in Schweich ausgeraubt haben soll. Die Beamten fassten ihn am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in Neunkirchen (Saarland), wie die Polizei auf TV-Anfrage mitteilte. Zwei weitere Männer waren bereits vor Monaten festgenommen worden.

Am Dienstag, klickten die Handschellen auch bei dem dritten Tatverdächtigen, dem vorgeworfen wird, an einem Raubüberfall am 22. Mai 2017 auf eine Lottoannahmestelle in der Schweicher Brückenstraße beteiligt gewesen zu sein. Damals waren zwei Männer in den Laden gegangen, hatten Rubbellose gekauft und danach die Kassiererin mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet (der TV berichtete). Anschließend flüchteten sie mit einem Fahrzeug, in dem ein weiterer Mann auf sie wartete.

Die beiden Tatverdächtigen, die im Laden gewesen sein sollen, konnten im Laufe der Ermittlungen identifiziert und festgenommen werden. Ein 30-Jähriger ist bereits wegen der Tat verurteilt. Er war im Juni 2017 in Luxemburg festgenommen worden.

Gegen den zweiten 23-jährigen Tatverdächtigen, der im Januar in Belgien festgenommen worden war, hat die Staatsanwalschaft Trier inzwischen Anklage erhoben; die Hauptverhandlung gegen ihn wird in Kürze beginnen.

Umfangreiche Ermittlungen brachten die Ermittler nun auf die Spur des dritten, in Saarbrücken lebenden Tatverdächtigen. Der 36-Jährige steht im Verdacht, das Tatfahrzeug gefahren zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde vom Amtsgericht Trier die Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet.