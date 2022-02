Blaulicht : Polizei nimmt Verdächtigen nach Brandstiftung in Lampaden fest

Lampaden Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am 25. Januar in Lampaden haben Ermittler am Freitag einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten zu dem Ergebnis geführt, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Das Wohnhaus ist durch die entstandenen Schäden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro unbewohnbar.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 59-jährigen in Luxemburg lebenden Luxemburger. Wegen des dringenden Tatverdachtes der schweren Brandstiftung erließ das zuständige Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl gegen den Mann.