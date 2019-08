Polizei : Penis im Bus gezeigt: Schweicher Polizei bringt Mann in Psychiatrie

Penis im Bus gezeigt: Schweicher Polizei bringt Mann in Psychiatrie

Schweich Gegen 21 Uhr am Mittwochabend wurde der Polizei in Schweich ein 30-jähriger Mann gemeldet, der sein Geschlechtsteil im Bus, Linie 333, auf dem Weg von Kenn nach Schweich entblößt haben soll.

Da der Mann augenscheinlich sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde er in Gewahrsam genommen. Da der Mann sich wenig kooperativ und uneinsichtig zeigte, endete die Maßnahme letztendlich in der Unterbringung in der Psychiatrie.