Sachbeschädigung :  Garagentor in Prüm beschädigt

Prüm Polizei bittet um Hinweise auf Sachbeschädigung in der Prümer Tiergartenstraße

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, 22. August, 17 Uhr, bis 23. August, 8 Uhr (letzte Prümer Sommer Veranstaltung), ein Garagentor in der Tiergartenstraße 25 in Prüm beschädigt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde das Tor vermutlich mit einer Glasflasche beworfen. Das Garagentor weist Schäden in Form von tiefen Kratzern auf.