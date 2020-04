Blaulicht : Polizei Prüm: Bürger zeigen Disziplin

Prüm Bestes Ausflugswetter am Wochenende – und doch haben sich laut Inspektion die Bürger an die Schutzverordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gehalten.

Trotz des angenehmen Wetters am ersten Aprilwochenende haben sich die Bürger im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Prüm (Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld, Oberes Kylltal und A 60 zwischen Grenze zu Belgien und Anschluss Waxweiler) an die Corona-Regelungen gehalten. Das teilt die Inspektion am Montagmorgen mit.