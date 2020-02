Blaulicht : Karneval? Für die Polizei Prüm war’s ein Gedicht

Bunt und friedlich: So ist der Karneval am schönsten. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Für die Beamten der Polizeiinspektion Prüm ist die närrische Session insgesamt so gut gelaufen, dass sie sich in ihrer finalen Pressemitteilung einen Reim aufs Geschehen machen.

Allerdings, so schreiben sie weiter in ihrer abschließenden Pressemitteilung zum jecken Geschehen der vergangenen Tage und Wochen, sei auch festzustellen: „Im Karneval kann so einiges schieflaufen.“ Beispiel, bereits bekannt: der Umzug in Schönecken am Samstag, 15. Februar.