Umweltvergehen : Toilettenschüssel in der Landschaft

Prüm Vielen Dank auch: Unbekannte haben bei Prüm-Dausfeld ihren Müll in der Natur abgeladen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Prüm suchen die Unbekannten, die in den vergangenen Tagen zwischen Brühlborn und dem Prümer Stadtteil Dausfeld ihren Abfall in die Landschaft geworfen haben. Bemerkt wurde das Vergehen bereits am Donnerstag, 2. April. Die Täter deponierten mehrere Säcke mit alter Dachpappe und eine Toilettenschüssel an einem Wirtschaftsweg nahe der Bundesstraße 410.