Polizei : Polizei rät zur Vorsicht bei Haustürgeschäften

Die Polizei rät zur Vorsicht. Foto: TV/Frank Göbel

Region In den vergangenen Tagen stellte die Polizei bei Kontrollen in der gesamten Region fest, dass vermehrt reisende Händler und Handwerker ihre Waren und Leistungen an der Haustür anbieten. Da es in der Vergangenheit bereits Fälle gab, in denen die Leistungen solcher Dienstleister nicht sachgerecht oder zu erhöhten Preisen ausgeführt wurden, rät die Polizei zur Vorsicht.

Sie gibt folgende Tipps: Gehen Sie nicht vorschnell auf Angebote an der Haustür ein! Regeln Sie, insbesondere bei Handwerksleistungen, Preis und Umfang vertraglich! Lassen Sie sich auf keine nachträglichen Preiserhöhungen ein! Prüfen Sie die Qualität der Waren und Arbeiten!