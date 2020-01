Verdacht auf Drogenhandel : Festnahme auf Kaufland-Parkplatz in Hermeskeil: Polizei schießt auf Fluchtfahrzeug (Update)

Festnahme auf Kaufland-Parkplatz in Hermeskeil: Polizei schießt auf Fluchtfahrzeug (Update)

Der Ort des Geschehens: Der Parkplatz des Kauflands in Hermeskeil. Foto: TV/Florian Blaes

Hermeskeil Die Staatsanwaltschaft gibt erste Informationen zum Polizei-Großeinsatz auf dem Parkplatz des Supermarkts Kaufland in Hermeskeil: Wegen des Verdachts auf Drogenhandels wurden mehrere Männer festgenommen, ein Mensch wurde leicht verletzt – allerdings nicht durch eine Kugel.

Der Kaufland-Parkplatz in der Römerstraße in Hermeskeil war am Donnerstagabend, nach 18 Uhr, Schauplatz eines Großeinsatzes der Polizei. Auch das Deutsche Rote Kreuz und ein Notarzt waren im Einsatz.