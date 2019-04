später lesen Polizei Polizei schlägt zu: Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Einer Streifenbesatzung fiel am vergangenen Montag gegen 7.20 Uhr in der raderstraße in Gerolstein ein Fahrzeuggespann, Auto mit Anhänger, auf, das unsicher bewegt wurde. Die Beamten kontrollierten den 34 Jahre alten Fahrer und stellten bei ihm Symptome fest, die auf Drogen hinwiesen.