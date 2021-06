Drogen sichergestellt : Polizei schnappt Dealer in Ettelbrück

Ettelbrück Die luxemburgische Polizei hat am Freitag erneut einen mutmaßlichen Drogendealer in Ettelbrück geschnappt. Wie die Ordnungshüter mitteilen, wurde eine Streife in einer Galerie in der Grand Rue durch den starken Marihuanageruch auf eine Gruppe junger Männer aufmerksam.

Als sie die durchsuchten, bestätigte sich dann der Verdacht: Sie fanden Betäubungsmittel und eine Drogenwaage bei zweien. Und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim Hauptverdächtigen konnten sie auch noch weitere illegale Substanzen, Bargeld und Utensilien sicherstellen.

Der mutmaßliche Händler wurde schließlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Gegen die zweite Person wurde ein Protokoll wegen des Besitzes und des Konsums von Drogen erstellt.