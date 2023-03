2,0 Promille : Alkohol am Steuer: Polizei schnappt die selbe Fahrerin gleich zwei Mal am selben Tag

Alkohol am Steuer: Polizei schnappt die selbe Fahrerin gleich zwei Mal am selben Tag

Gerolstein Bei Routine-Verkehrskontrollen erlebten die Beamten der Polizei Gerolstein eine Überraschung.

Bei regulären Verkehrskontrollen hat die Polizei Gerolstein am vergangenen Mittwoch gleich zwei Mal einen Promillewert von mehr als 2,0 festgestellt. Besonders ungewöhnlich dabei: Die selbe Frau saß bei beiden Kontrollen hinterm Steuer. Zum ersten Mal hielt die Polizei die 42-jährige Fahrerin um 11:52 Uhr an der Raderstraße in Gerolstein an. Bei einem Alkoholtest stellten sie mehr als 2,0 Promille fest. Für die Fahrerin bedeutete das ein Ermittlungsverfahren, und ihren Führerschein behielt die Polizei ebenfalls. Eine Blutprobe bei einem Arzt wurde der Fahrerin ebenfalls entnommen.