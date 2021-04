Nach Unfallflucht : Polizei schnappt flüchtigen SUV-Fahrer

Kelberg Ein SUV-Fahrer hat am Dienstag in Kelberg einen Unfall verursacht und flüchtete anschließend. Wie die Polizei ihn dennoch aufspüren konnte.

Die Polizei Daun wurde am Dienstag um 16 Uhr zu einem Unfall in Kelberg, Wittum, gerufen. In der Nähe der dort gelegenen Tierarztpraxis hatte ein unbekannter SUV-Fahrer innerhalb einer Parkzeile einen anderen PKW stark beschädigt und war davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.