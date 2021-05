Kriminalität : Polizei schnappt mutmaßliche Enkeltrickbetrüger

Trier (red) Nach monatelangen Ermittlungen gelang der Polizei die Festnahme von zwei Männern, die im Verdacht stehen bandenmäßig Enkeltrickbetrügereien begangen zu haben. Ausschlaggebend war die Zusammenarbeit zwischen Ermittlungsbehörden in Trier, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen.

Am 26. November 2020 meldete sich ein angeblicher Enkel telefonisch bei einer 85-jährigen Rentnerin im Hunsrück und gab an, dass er für den Kauf einer Eigentumswohnung dringend Geld benötige. Ein Bekannter würde das Geld abholen. Tatsächlich erschien wenig später ein bisher unbekannter Mann, um Geld und Schmuck abzuholen, was die Rentnerin im Haus hatte. Aufmerksame Nachbarn verhinderten aber die Übergabe, so dass kein finanzieller Schaden entstand. Dieses Glück hatten andere Opfer nicht: Zwei weitere Geschädigte in Kusel und Reichenbach übergaben am gleichen Tag insgesamt 40 000 Euro. Hier waren vermutlich die gleichen Täter am Werk, die ihre Abholer von einem Tatort zum anderen brachten.