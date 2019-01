Die beiden 27 und 31 Jahre alten in Frankreich lebenden Tatverdächtigen flohen zu Fuß in Richtung Konrad-Adenauer-Anlage und stiegen dort in ein Auto mit französischen Kennzeichen. Zwei Mitarbeiterinnen des Modehauses verfolgten die beiden Tatverdächtigen und konnten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges ablesen. Eine Polizeistreife stoppte das Auto mit den zwei Tätern bereits kurze Zeit später auf der B 257 bei Niederweis und nahm die beiden vorläufig fest. Dabei fanden sie umfangreiches Diebesgut. Wie die Polizeidirektion in Wittlich mitteilte, dauern die Ermittlungen in dieser Sache noch an.