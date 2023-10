Polizei sucht Zeugen Kind auf Roller von Auto gestreift und verletzt - Fahrer flüchtet

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montag gegen 16.20 Uhr zu dem Unfall in der Hauptstraße in Föhren an der Bushaltestelle "Hessenberg". Ein rotes Auto, vermutlich ein Seat, überholte ein Kind, das dort auf der Straße mit seinem Tretroller fuhr und touchierte es mit dem rechten Außenspiegel am Rucksack. Das Kind stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Das rote Auto setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind und um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Schweich, 06502/91570.