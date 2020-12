Blaulicht : Kasel: Betrunkener verursacht mehrere Unfälle

2,28 Promille, etliche Kollisionen: Ein 26-Jähriger aus dem Raum Trier hat am Mittwochabend im Ruwertal mehrere Unfälle verursacht, bevor ihn eine Polizeistreife stellte.

Es war eine wilde und gefährliche Fahrt: Wie die Polizei angibt, verursachte der 26-Jährige an Mittwochabend gegen 21.45 Uhr „unter starker Alkoholisierung“ mit seinem Wagen zunächst einen Unfall in der Bahnhofstraße in Kasel. Anschließend flüchtete er in Richtung Waldrach.