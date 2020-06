Polizei : Polizei setzt auf Zeugenhinweise

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: TV/Klaus Kimmling

Palzem Auf der B 419 in Palzem sind am Montag zwei Kleinbusse im Bereich einer Fahrbahnverengung im Gegenverkehr mit den Außenspiegeln aneinandergestoßen, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallschilderungen der Beteiligten weichen voneinander ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zur Klärung des Unfallhergangs setzt die Polizei daher auf Zeugenhinweise und ist zuversichtlich, da die Strecke zum Unfallzeitpunkt stark befahren war.