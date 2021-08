Ermittlungen nach illegalem Autorennen : Polizei sperrt Trierer Ostalle, um Raser-Unfall zu rekonstruieren

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Was genau ist bei dem illegalen Autorennen auf der Trierer Ostallee passiert und wie kam es zu dem Unfall, bei dem ein junger Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde? Diese Frage wollen Polizei und Landeskriminalamt klären – und sperren dazu am Dienstag, 10. August, zwei Mal für je zwei Stunden die Trierer Ostallee zwischen Kaiserthermen und Alleencenter.

Passiert war der schwere Verkehrsunfall am Samstag, 31. Juli, gegen 21.24 Uhr. Laut Zeugeninformationen hatten sich ein Audi und ein Golf GTI in der Ostalle aus Richtung Kaiserthermen kommend ein Rennen geliefert. An der Einmündung der Gartenfeldstraße kam es dann zu einem schlimmen Unfall, bei dem ein 21-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde.

Um das Unfallgeschehen zu rekonstruieren, wird die vielbefahrene Ostallee am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr gesperrt und zwischen 21 und 23 Uhr. Bei der Sperrung am Vormittag sollen vorrangig hochauflösende Luftaufnahmen gemacht werden, um die Unfallörtlichkeit an der Einmündung der Gartenfeldstraße genau einschätzen zu können, erklärt Polizeipressesprecher Marc Fleischmann auf Volksfreund-Nachfrage.

Am Abend wird der gesamte Streckenabschnitt dann noch einmal gesperrt, um durch „Simulationen das Unfallgeschehen zu rekonstruieren“, erklärt Fleischmann. Ob dazu auch das dem schweren Unfall vorangegangene Rennen mit realen Fahrten nachgestellt wird, dazu kann die Polizei derzeit noch keine Auskunft geben. „Es steht noch nicht fest, ob ein solcher Feldversuch tatsächlich notwendig sein wird. Grundsätzlich gibt es viele andere technische Möglichkeiten, Unfälle genau zu rekonstruieren“, erklärt Fleischmann.

Bei der Sperrung am Abend soll auch überprüft werden, wie zu dieser Tageszeit die Lichtverhältnisse am Unfallort waren. „Dadurch soll zum Beispiel geklärt werden, ab wann der Fußgänger für die Autofahrer zu erkennen gewesen ist“, erklärt Fleischmann.

Zum Ermittlungsstand an sich will die Polizei sich weiter nicht äußern. Ob der Fahrer des Audi, den die Polizei am Sonntag nach dem Unfall sicherstellen konnte, mittlerweile ermittelt werden konnte, bleibt damit weiter genauso unbekannt wie die Antwort auf die Frage, wer hinter dem Steuer des ebenfalls am Rennen beteiligten Golf saß.