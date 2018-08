später lesen Polizei Polizei stellt flüchtigen Autofahrer FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Rande der Deutschlandtour ein anderes Fahrzeug beschädigt hat und dann geflüchtet ist. Am Kreisverkehr an der B 257 am Ortseingang von Kelberg aus Richtung Adenau warteten am Freitagmittag mehrere Autofahrer in ihren Wagen, da die Durchfahrt wegen der Deutschlandtour kurzfristig gesperrt war. im Das erste wartende Fahrzeug rollte dabei bei leichtem Gefälle nach hinten und fuhr auf das Auto dahinter.