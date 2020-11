Kriminalität : Polizei stellt gestohlen gelben Wagen sicher

Landscheid-Niederkail (red) Ein Zeuge hat der Polizei am Samstag, 21. November, gegen 10.15 Uhr, einen verdächtigen gelben Wagen gemeldet, der seit mehreren Tagen in der Brückenstraße in Landscheid-Niederkail verlassen abgestellt war.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen sowie auch das Fahrzeug gestohlen und dort abgestellt wurden. Das Fahrzeug wurde laut Polizei sichergestellt.

Die Polizei Wittlich bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06571 / 926-0.