später lesen Neroth/Gerolstein Polizeibeamte stellen Drogen sicher Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei hat in Neroth einen 21-Jähriger kontrolliert und festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer war. In Gerolstein wurde ein 29-Jähriger mit Betäubungsmitteln erwischt.