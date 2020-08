Blaulicht : Ladendieb randaliert in Einkaufszentrum

Idar-Oberstein Die Polizei hat in Idar-Oberstein einen Ladendieb festgenommen, der dort in einem Einkaufszentrum randaliert hatte. Bei der Festnahme spuckte er einen Beamten an und verteilte wüste Beleidigungen.

Die Polizei Idar-Oberstein wurde am Samstag in ein Einkaufzentrum in der Vollmersbachstraße gerufen: Dort, so heißt es in einer Mitteilung der Inspektion, randalierte ein auf frischer Tat gestellter Ladendieb, der bei der Polizei bereits eine Reihe von Einträgen aufweist. Während des Einsatzes beleidigte der 20-Jährige die eingesetzten Beamten wüst und spuckte einen der Polizisten an.